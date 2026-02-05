Lookman subito in gol: segna il 3-0 contro il Betis dopo 37′

05/02/2026 | 21:58:52

Inizia alla grande l’avventura di Lookman con la maglia dell’Atletico Madrid. Al 37′ della ripresa della sfida di Copa del rey con il Betis, con la formazione allenata da Diego Simeone già in vantaggio per 0-2, proprio Lookman ha calato il tris al termine di un’azione personale che lo ha visto entrare in area e calciare. Un debutto con gol, proprio come accadde alla prima partita disputata con la maglia della Dea nel 2022, quando segnò alla Sampdoria allora allenata da Giampaolo.

foto x atletico