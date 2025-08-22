Atalanta, contestazione a Lookman: lo striscione dei tifosi

22/08/2025 | 12:20:15

Il 19 agosto 2025, Ademola Lookman è tornato a Zigonia per riprendere gli allenamenti con l’Atalanta. Una storia già vista l’anno precedente, che generò molto meno scalpore. Il comportamento del giocatore non è andato giù alla società bergamasca, così come ai tifosi atlantici che hanno espresso il proprio dissenso mostrando uno striscione al di fuori del centro sportivo “Bortolotti”: “La maglia va onorata. Un’altra ca***ta non verrà giustificata“.

Foto: X Atalanta