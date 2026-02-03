Lookman si presenta: “L’Atletico era la grande occasione che cercavo. Essere qui è una benedizione”

03/02/2026 | 16:33:14

Ademola Lookman è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. L’ex Atalanta ha parlato ai canali ufficiali del club presentandosi ai colchoneros: “Sono molto felice di essere qui, è molto speciale per me. Questo è un club incredibile, quindi esserci è una benedizione. Sono davvero entusiasta. Ho giocato in altri grandi campionati, ma ora arrivo in una lega di primo livello. Un nuovo Paese e, inoltre, una nuova lingua. Ho molte sfide davanti a me, ma sono molto motivato e carico. Mi piace imparare, crescere e migliorare. Venire qui è esattamente ciò che cercavo: unirmi a un gruppo di grandi persone e grandi calciatori, per aiutare in tutto ciò che posso e vincere. Voglio migliorare perché credo di poter crescere ancora. È una nuova sfida per me che mi regala grandi stimoli, per questo sono molto emozionato”.

Un pensiero invece ai tifosi colchoneros: “Sono molto, molto passionali, totalmente dediti alla squadra. Vivono e respirano calcio. Sono ben consapevole dell’importanza dei tifosi dell’Atletico e della passione che trasmettono al club, ai giocatori e alla squadra. È qualcosa di speciale”. Si è poi congedato con il grido: ‘Aúpa Atleti'”.

Foto: sito Atletico