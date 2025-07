Lookman, se sono 45 di base fissa con l’Atalanta è inutile fare tanti giri

29/07/2025 | 23:55:25

L’Atalanta è una delle società che in Europa se vendere meglio. E alla fine una trattativa in uscita diventa una cascata d’oro e di diamanti. Ci spieghiamo, parlando di Ademola Lookman: se per l’Atalanta legittimamente sono 50 milioni (abbiamo sempre detto 45 più 5 di bonus), inutili fare tanti giri di parole. In passato l’Atalanta ha dimostrato spesso di saper addirittura incassare più soldi di quelli inizialmente richiesti. Ecco perché ci aspettiamo che l’Inter vada subito a dama, altrimenti diventerebbe tempo perso. Se fai 40 e poi 40 più 5 e poi 41-42… ma sai che ne servono 45 più 5, salire a piccoli passi non ha troppo senso perché l’Atalanta da quella posizione non si muove. E saremmo sorpresi se si muovesse nelle prossime ore rispetto a una chiara filosofia di attesa con richieste chiare e definitive. A meno che non sia Lookman a rinunciare a qualcosa, a meno che tutti intuiscano che tirarla per le lunghe – in un senso o nell’altro – non avrebbe un grande senso. Ecco perché ci aspettiamo un assalto che sia sempre più concreto, senza troppi giri di parole o spreco di tempo.

FOTO: Instagram Atalanta