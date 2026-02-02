Lookman saluta l’Atalanta: “Abbiamo scritto la storia. I nostri successi rimarranno per sempre”

02/02/2026 | 19:51:19

Ademola Lookman è un nuovo calciatore dell‘Atletico Madrid. L’asso nigeriano saluta sui social l’Atalanta.

Queste le sue parole: “Alla famiglia Atalanta, dopo quasi quattro anni, è giunto il momento di salutarvi. Dal momento in cui sono arrivato a Bergamo, mi avete accolto come uno di voi e mi avete spinto a dare il meglio di me stesso. Insieme abbiamo scritto la storia. Campioni d’Europa, una notte che nessuno di noi dimenticherà mai. Segnare una tripletta in una finale europea e sollevare un trofeo con questo club dopo 61 anni di digiuno mi rimarrà impresso. Vincere il premio di ‘Giocatore Africano dell’Anno’ nel 2024 come giocatore dell’Atalanta mi rimarrà per sempre. Quei momenti, quelle emozioni, quelle notti sotto i riflettori, sono scolpiti nel mio cuore. Grazie ai miei compagni di squadra, allo staff, alla società. Ai tifosi, la vostra passione, la vostra convinzione, la vostra energia hanno significato tutto. Dal primo giorno, siete stati al mio fianco e a questa squadra in ogni momento. La vostra passione, le vostre voci, la vostra convinzione non sono mai svanite e insieme abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Ogni esultanza, ogni striscione, ogni trasferta ha significato qualcosa. Grazie per aver fatto sentire Bergamo come a casa e per avermi regalato ricordi che porterò con me per sempre. Grazie di tutto, ciao”.

Foto: sito Atalanta