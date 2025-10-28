Lookman risponde a Ricci: Atalanta-Milan finisce 1-1

28/10/2025 | 22:40:20

Atalanta e Milan non si fanno male, a Bergamo finisce 1-1. Apre Ricci, poi risponde Lookman, la Dea spreca diverse occasioni e trova il settimo pareggio in campionato. Si era chiuso 1-1 il primo tempo tra Atalanta e Milan. Dopo 4 minuti salta il tappo della partita, Ricci calcia in porta da fuori area e trova la deviazione di Ederson che sporca la traiettoria. L’Atalanta prova a reagire, senza però creare grandi pericoli. Poi ci prova Zappacosta con una conclusione potente e alta. Un’altro tiro verso la porta arriva da parte di Ahanor, ma è ancora alto. Al 34′ arriva il ritorno al gol di Lookman, innescato da Pasalic calcia con forza sul palo di Maignan e lo trafigge. Nel secondo tempo i rossoneri di Allegri partono con maggior convinzione e creano qualche grattacapo alla Dea, ma senza affondare il colpo. All’84’ ci pensa Maignan però a salvare i rossoneri su una grande conclusione da fuori area di Zappacosta. Finisce 1-1 a Bergamo.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor (71′ Djimsiti); Zappacosta, Ederson, De Roon (20′ Brescianini), Pasalic (81′ Musah), Bernasconi (71′ Bellanova); De Ketelaere (81′ Samardzic), Lookman. Allenatore: Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez (62′ Loftus-Cheek), Leao (46′ Nkunku). Allenatore: Allegri.

