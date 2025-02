Lookman risponde a Gasperini: “Senza rispetto, mi ha fatto male”

L’Atalanta vive un momento delicato. Dopo le accuse di Gasperini a Lookman (“non doveva calciare il rigore, è uno dei peggiori specialisti che abbia mai visto”), non si è fatta attendere la risposta di Lookman attraverso Instagram. “Mi intristisce dover scrivere queste cose, soprattutto per ciò che abbiamo raggiunto. Tuttavia essere chiamato in causa in questa maniera non solo mi fa male, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, non in ultimo per la dedizione e il duro lavoro che ho sempre messo per aiutare al successo questa squadra e la di Bergamo. In verità, ho avuto momenti molto difficili durante il mio periodo qui, della maggior parte dei quali non ho mai parlato perché il gruppo va protetto e deve essere sempre messo al primo posto. E questo rende quando successo ieri sera ancora più doloroso. Insieme ai nostri tifosi incredibili, noi come squadra siamo feriti dal risultato di ieri sera. Durante la partita il rigorista designato mi ha incarico di calciare, per aiutare la squadra ho preso la responsabilità in quel momento. La vita è fatta di sfide per trasformare il dolore in potenza, è quanto continuerò a fare”.

Foto: Instagram Atalanta