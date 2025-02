Lookman risponde a Gasperini: Godfrey condivide le dichiarazioni e le cancella poco dopo

Non si respira di certo un’aria così tranquilla in casa Atalanta in queste ore. Lookman ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal tecnico Gasperini, sottolineando come le abbia trovate irrispettose. Il mister, infatti, ha definito Ademola come “uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto”. Parole pesanti, alle quali l’ex calciatore del Lipsia ha voluto replicare. Nel mentre Ben Godfrey, difensore sotto contratto con la Dea fino al 2029 e in prestito all’Ipswich, aveva ricondiviso l’intervista dell’attaccante nerazzurro sul proprio profilo Instagram. Il calciatore inglese, però, ha cancellato poco dopo il contenuto dai social.

FOTO: Godfrey Instagram