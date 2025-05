Lookman recupera: probabile titolare stasera contro la Roma

12/05/2025 | 10:05:34

Ademola Lookman ha svolto ieri la seduta di rifinitura in gruppo, dimostrando di aver recuperato dopo l’infiammazione al tendine d’Achille che lo aveva costretto a stare fermo per un paio di giorni. Se non ci saranno intoppi, il nigeriano sarà titolare stasera contro la Roma, con Retegui e De Ketelaere (in vantaggio su Pasalic) che completeranno il tridente offensivo.

FOTO: Instagram Atalanta