Lookman punisce il solito Milan disattento: 2-1 Atalanta e vetta in solitudine

Vola ancora l’Atalanta che piega il Milan nel finale per 2-1 e per una notte si porta prima in classifica da sola, scavalcando momentaneamente il Napoli, impegnato con la Lazio. Nona vittoria di fila per la compagine di Gasperini, sempre più strepitosa.

Gara, come nelle attese, scoppiettante e molto aperta. Parte meglio il Milan con una chance per Pulisic dopo pochi secondi, para Carnesecchi. Risponde la Dea con un destro di Pasalic alto da pochi metri.

L’Atalanta cresce e passa in vantaggio al 12′. Calcio di punizione di De Roon, svetta De Ketelaere di testa e gol dell’Atalanta con il grande ex. Protesta Theo Hernandez, che chiedeva un fallo. Ma si gioca, tutto regolare. Il Milan però non si fa abbattere e pareggia al 22′. Grande azione sulla destra di Leao che brucia Bellanova. Il portoghese in mezzo serve un cioccolatino per Morata che non fallisce il gol del pareggio.

Da questo momento il Milan sembra prendere le redini della gara, ma l’Atalanta quando accelera fa paura, rendendosi pericolosa con Pasalic che calcia due volte verso Maignan, sempre attento. Sul finale di tempo, il Milan però perde Pulisic. L’americano chiede il cambio dopo un contrasto, probabile problema alla caviglia per lui. Entra Loftus-Cheek. Finisce il primo tempo a Bergamo sull’1-1.

Nella ripresa, ritmi molto più blandi, così anche le occasioni latitano rispetto al primo tempo. L’Atalanta cambia qualcosa inserendo anche Retegui e Zaniolo. Trazione anteriore per Gasperini che prova a vincerla. Il Milan con compattezza però non rischia nulla.

All’86’, sugli sviluppi di calcio d’angolo arriva il gol vittoria. Corne per la Dea, spizza Kolasinac sul primo palo, palla che arriva a Lookman che incassa il 2-1 per la Dea. Esplode lo stadio. Atalanta che nel recupero ha anche la chance del 3-1 con Retegui, ma Maignan tiene vivo il Milan per alcuni minuti ancora. Finisce 2-1 per l’Atalanta che vola, nona vittoria di fila, la Dea sale a 34 punti, a +2 sul Napoli impegnato con la Lazio e con una gara in più anche sull’Inter. Il Milan resta a 22, a 12 punti dall’Atalanta.

Foto: sito Atalanta