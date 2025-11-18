Lookman, perché il futuro è ancora da scrivere

Ademola Lookman è un profilo da seguire per la prossima sessione di mercato. Ne abbiamo parlato, ci torniamo, aggiungendo che l’Atalanta fin qui non ha aperto alcuna porta e farà una valutazione tra qualche settimana. Dopo un’estate turbolenta, il rapporto in qualche modo è stato ricucito, il nigeriano sta trovando la condizione e non dimentichiamo che sarà uno dei protagonisti della prossima Coppa d’Africa. Le sirene turche ci sono da mesi e sono state rilanciate nelle ultime 48 ore, anche il Fenerbahce ci aveva provato pochi giorni dopo la chiusura del mercato in Italia ma era stato respinto al mittente. L’apprezzamento del Galatasaray nei riguardi di Lookman va segnalato e confermato, ma dovrà svilupparsi con una proposta concreta. A quel punto l’Atalanta deciderà come agire, tenendo conto di altre eventuali offerte: ecco perché oggi il futuro è tutto da scrivere.

