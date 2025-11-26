Lookman: “Palladino vuole farci giocare un calcio offensivo. Problemi in estate? Non è stato detto tutto”

26/11/2025 | 23:25:27

Lookman ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro l’Eintracht Francoforte: “Penso che quello che è successo in estate ormai sia successo. Ci sono cose che le persone sanno e altre meno, ora dobbiamo pensare alla squadra e sono concentrato nel vincere le partite con l’Atalanta. Palladino vuole che giochiamo un calcio offensivo, divertente. È arrivato e stiamo lavorando tanto, per poter vincere le partite” .

Foto: Instagram Lookman