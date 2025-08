Lookman, l’Inter e il panico mediatico (senza senso) di incedibilità

Ieri è stata una giornata rovente sul fronte Ademola Lookman. L’Atalanta non ha accettato la proposta di 42 milioni più 3 di bonus che era stata presentata dall’Inter nei giorni precedenti. Proprio il silenzio dei giorni precedenti rappresentava l’indizio che l’Atalanta avrebbe mantenuto la linea dei 45 milioni più 5 di bonus. Ufficialmente l’Atalanta non ha comunicato la cifra, ma l’Inter la conosce. Soltanto che nel pomeriggio di ieri si è scatenato un panico mediatico (per fortuna non generalizzato) sul particolare che l’Atalanta avesse tolto Lookman dal mercato, ritenendolo incedibile. Il messaggio di chi si occupa del mercato di Sky (con tweet poi goffamente cancellato) e l’interpretazione del direttore del Corriere dello Sport hanno amplificato il caos su una situazione che è chiara. Lookman non è incedibile, la sua “guerra” all’Atalanta è partita sui social e vedremo come si svilupperà da lunedì, l’Inter non ha fin qui comunicato ufficialmente di non voler rilanciare. L’attaccante aspetterà l’Inter e soltanto quando capirà di non avere chance (quel momento non è ancora arrivato…) prenderà eventualmente in considerazione un’altra destinazione. Ma se Lookman fosse stato considerato incedibile, il suo mercato sarebbe finito ieri. Invece, il mercato di Ademola continua – certo che continua – all’interno di un rapporto ormai irrecuperabile con l’Atalanta.

Foto: insta lookman