Lookman, le turbolenze alle spalle e un futuro da scrivere

22/10/2025 | 19:35:08

Scadenza 2027, un futuro da scrivere ma le turbolenze ormai alle spalle. Stiamo parlando di Ademola Lookman, reduce da un’estate tra le più complicate e burrascose nella storia recente del calciomercato. Il balletto con l’Inter, l’ammutinamento, la fuga, il ritorno a Bergamo e la difficile accettazione da parte del club di una situazione che ha condizionato la normale routine per almeno un paio di mesi. L’Atalanta ha aspettato il momento giusto per reinserirlo, il nigeriano doveva e deve trovare la migliore condizione: Lookman non è ancora brillantissimo, ma il rendimento cresce con il trascorrere dei giorni e per la Dea sarà molto importante ritrovare i suoi gol. Molto presto, entro fine anno, verrà fatto inevitabilmente un punto, visto che il contratto non è lunghissimo e che stavolta la reciproca volontà dovrà coincidere per evitare nuove perturbazioni. Ecco perché sarebbe importante migliorare il profitto, l’Atalanta mai è scesa sotto certe cifre.

Foto: X Atalanta