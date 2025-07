Lookman-Inter, nessuna offerta ieri. La deadline è rispettata

26/07/2025 | 23:23:42

Ademola Lookman e l’Inter: come già spiegato il 18 luglio, la deadline parte da quel giorno, abbiamo detto “10 giorni per la svolta”, al massimo si andrà fino a fine luglio. I giorni caldi sono quelli che vanno da lunedì 28 a mercoledì 30, per fortuna chi aveva annunciato l’Inter e poi parlato di un ritorno del Napoli si è concentrato soltanto sull’Inter. Perché nell’ultima settimana è andata esattamente così, senza alcun tipo di indugio. Priva di fondamento la notizia circolata nelle ultime ore di una proposta di Marotta vicina ai 45 milioni tutto compreso. Non erano previsti contatti per ieri, non ci sono stati colloqui con l’Atalanta, ma soltanto il dialogo degli intermediari e di chi è interessato al buon esisto della trattativa. L’Inter è consapevole della richiesta, sa che con 45 più 5 di bonus si chiude, per questo motivo l’idea è quella di andare a colpo sicuro senza troppi e inutili giri. Anche perché Lookman ha dato la precedenza all’Inter e confida di uscire al più presto da questa fase di attesa.

Foto: Instagram Lookman