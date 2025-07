Lookman-Inter e Chiesa-Atalanta: i motori si riscaldano

22/07/2025 | 23:55:22

Da qualche giorno non si parla più di Ademola Lookman al Napoli: siamo sollevati perché sinceramente non c’è traccia da almeno due settimane, un timido interesse e nulla più. Per Lookman adesso tocca all’Inter, operazione con l’Atalanta da definire al più presto, contatti previsti già nelle prossime ore. I nerazzurri di Milano sanno di dover ritoccare verso l’alto l’offerta di 40 milioni per toccare quota 50, bonus compresi, come chiede la famiglia Percassi. Ma intanto l’Atalanta si è già mossa, assolutamente confermata l’esclusiva della giornata di ieri con il forte gradimento per Federico Chiesa in uscita dal Liverpool. Prima esce Lookman, prima entra Chiesa…

Foto: Instagram Chiesa