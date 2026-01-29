Lookman, il pressing Fenerbahce e gli incroci con Sulemana

A volte si può ritentare nella speranza di scardinare un muro. Il Fenerbahce è appostato da settembre su Ademola Lookman, nelle ultime ore – come già raccontato – ha alzato il pressing dopo aver tentato il diretto interessato con un ingaggio extralarge. Vedremo se il Fenerbahce farà l’offerta giusta che per l’Atalanta dovrebbe avere una base di almeno 35 milioni più eventuali bonus, ovviamente uno sconto congruo rispetto alle richieste della scorsa estate. Il destino di Lookman è collegato a quello di Sulemana corteggiato da Napoli e Roma (la formula sarà importante), difficile che possano andar entrambi malgrado l’arrivo di Giacomo Raspadori.

Foto: Instagram Lookman