Lookman: “Grande notte da festeggiare. Ho fatto di tutto per essere in campo”

Ademola Lookman, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a DAZN dopo la vittoria per 2-1 sulla Roma: “Ci siamo qualificati per la Champions, è una grande sensazione: siamo molto contenti di questi tre punti. Io ho cercato di essere a disposizione per aiutare i miei compagni, siamo una squadra forte e ho fatto fatto di tutto per esserci. Stasera è una grande notte da celebrare”.

Foto: Instagram Atalanta