Lookman, conferme sulla Premier. L’Arsenal ci aveva già provato ad agosto

03/05/2025 | 23:59:47

Ademola Lookman lascerà quasi sicuramente l’Atalanta alla fine della stagione. Avrebbe voluto farlo già la scorsa estate, quando era andato abbastanza in rotta di collisione con il suo attuale club. Poi la situazione è stata in qualche modo ricomposta, più o meno con la promessa che nella sessione estiva 2025 (quella in arrivo) sarebbe stato accontentato. Un discorso, come già raccontato, che assomiglia in qualche modo a quello di Ederson cercato dal Manchester United, pista che può tornare attuale. Lo scorso 21 agosto vi avevamo svelato la proposta Arsenal per Lookman (50 milioni più la disponibilità di inserire Kiwior), dopo i sondaggi Liverpool che ha sempre apprezzato il nigeriano ma che intanto ha provveduto al rinnovo di Salah. Alle spalle il tentativo del Paris Saint-Germain che però a gennaio ha preso con soddisfazione Kvaratskhelia. La valutazione è da 60 milioni, bonus in più o in meno. Come raccontato durante la sessione invernale chiusa a febbraio, Juventus e Napoli (soprattutto i bianconeri) sono stati i club di Serie A che più di altri hanno sondato per Lookman ma fin qui senza approfondire. E tenendo comunque conto che Lookman in Premier, dove c’è già stato, tornerebbe di corsa…

Foto: Atalanta Instagram