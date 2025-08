Lookman come Osimhen nel 2023: cancellati i riferimenti all’Atalanta sul profilo Instagram

01/08/2025 | 17:46:01

Un messaggio esplicativo più esplicativo non si può: Ademola Lookman ha tolto quasi tutte le foto da Instagram che lo ritraevano in maglia Atalanta. Ma non è tutto, il nigeriano infatti ha addirittura tolto il follow all’account ufficiale della Dea. Il gesto arriva poco dopo il muro alzato dalla dirigenza bergamasca che chiede 45 milioni di base fissa più 5 per cederlo all’Inter. Un atteggiamento che evidentemente ha indispettito il nigeriano. Il gesto ricorda quello attuato da Victor Osimhen nel settembre 2023 quando, infastidito da un video TikTok del Napoli che lo prendeva in giro, decise di togliere qualsiasi riferimento ai partenopei.

Foto: insta lookman