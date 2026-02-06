Lookman brilla in Spagna: “Debutto così impressionante che alcuni tifosi avversari gli hanno tributato una standing ovation”

06/02/2026 | 13:20:27

Ademola Lookman è stato una delle nostre grandi esclusive della sessione invernale di mercato. Ieri l’esordio con un gol in Coppa del Rey e subito la celebrazione da parte dei quotidiani spagnoli. AS scrive:

“Col tempo, Lookman potrà vantarsi che il suo debutto con l’Atlético e nel calcio spagnolo è stato così impressionante che persino alcuni tifosi avversari gli hanno tributato una standing ovation all’uscita dal campo. Il 28enne nigeriano ha sconvolto lo stadio La Cartuja, uscendo con un gol e un assist , e dando l’impressione che il suo impatto sulla squadra sia stato immediato . È un giocatore che influenza anche i suoi compagni di squadra, ma il suo primo test è stato eccezionale. Lookman è arrivato a Madrid domenica , ha firmato lunedì, si è allenato con i suoi nuovi compagni martedì e mercoledì ed è entrato direttamente nell’undici titolare giovedì. Ha avuto tre occasioni, alcune piuttosto nitide, e alla quarta, difficile, ha segnato . Dopo un contropiede avviato con Griezmann, ha superato Deossa e Llorente e ha concluso di destro . Nella ripresa, ha fornito a Griezmann l’assist per il quarto gol dopo un’altra corsa. E, in più, ha mostrato doti di dribbling, scatti e corse tipiche di un numero nove… L’africano ha giocato sulla fascia sinistra, ma con i movimenti di un attaccante”.

Foto: X Atletico