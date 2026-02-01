Lookman-Atletico Madrid: un’incredibile volata da ieri mattina. E su Ederson…

01/02/2026 | 11:55:12

Ademola Lookman all’Atletico Madrid, un’incredibile volata che vi abbiamo raccontato passo dopo passo in esclusiva. A partire dalle 9,53 di ieri mattina quando vi abbiamo svelato gli accordi totali tra Atletico Madrid e Atalanta aggiungendo che sarebbe stato importante incassare il sì dell’attaccante nigeriano. Alle 21 di ieri abbiamo aggiunto che dietro la mancata convocazione per la partita di oggi c’era il desiderio dell’Atalanta di arrivare presto a un accordo tra Lookman e gli spagnoli, un quarto d’ora dopo le conferme assolute di Lookman verso l’Atletico quando diverse fonti davano ancora il Fenerbahce in corsa o addirittura in vantaggio. L’Atalanta incasserà i 40 milioni circa che aveva pattuito con i turchi (bonus compresi) ma con le dovute garanzie. Il rapporto tra Atletico Madrid e Atalanta è di ferro, non a caso si è parlato non poco di Ederson (interesse che avevamo segnalato in più occasioni) per l’estate più che per queste ultime ore di mercato.

Foto: Instagram Atalanta