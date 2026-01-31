Lookman-Atletico Madrid! Dagli accordi di stamattina agli ultimi passaggi

31/01/2026 | 21:10:10

Stamattina vi avevamo anticipato con un tweet delle 9,53 che Atletico Madrid e Atalanta avevano raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Ademola Lookman alla corte di Simeone. Subito dopo le 21 vi abbiamo svelato che il club di Percassi non aveva convocato Lookman per la gara di Como come risposta al suo mancato sì all’Atletico, confidando in un suo ripensamento. Pochi minuti dopo abbiamo aggiunto che l’attaccante stava cedendo, magari con un ritocco sull’ingaggio che mai avrebbe raggiunto la base fissa di 8-9 milioni. Adesso viaggiamo spediti verso la definizione della trattativa, la base del cartellino sarà di 35 milioni più bonus, esattamente come era stato concordato con il Fenerbahce prima che non ci fossero le garanzie bancarie. Ora l’Atletico sfreccia verso gli accordi definitivi.

Foto: sito Atalanta