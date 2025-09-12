Lookman-Atalanta, prove di tregua: si valuta il ritorno in campo

12/09/2025 | 09:45:21

Con Ademola Lookman, l’Atalanta ha vissuto un deja vu a distanza di quasi un anno dall’ultima volta. I malumori vissuti nell’agosto del 2024 si sono ripetuti anche quest’anno, ma con toni molto più significativi. La rottura sembrava prossima, la ferita provocata quasi insanabile. Ma come vi abbiamo raccontato nel corso dell’estate, dopo essere stato corteggiato, anche pubblicamente, dall’Inter, l’ex Lipsia non ha cambiato aria. La storia si è ripetuta, come già visto in passato. La logorante attesa non ha portato ai risultati sperati. Ragion per cui, il Pallone d’Oro africano 2024 è rientrato a Zingonia, dopo gli impegni con la nazionale (e un viaggio di 16 ore dal Sudafrica), e sarà valutato dal tecnico dei bergamaschi Ivan Juric e dal suo staff per capire se potrà essere a disposizione già contro il Lecce. Nessun provvedimento disciplinare, solo verifiche tecniche e fisiche. Ma il clima, rispetto a dodici mesi fa, è tutt’altro che disteso. Bisognerà lavorare tanto anche su questo aspetto, per mettere in piedi un’altra stagione da Dea.

Foto: Instagram Atalanta