Lookman-Atalanta: la storia si ripete, ma con ripercussioni maggiori

19/08/2025 | 12:20:45

Era il 17 agosto 2024 quando Ademola Lookman manifestava i primi segni di un “mal di pancia” causato dal richiamo forte del PSG. Al tempo la squadra di Luis Enrique non immaginava minimamente di portare a termine una stagione costellata di successi. Quella volta le tensioni fra il nigeriano e la Dea si attenuarono senza sollevare alcun polverone. Allenamento a parte, poi la pace. A distanza di un circa un anno, la storia si è ripetuta. Stavolta, però, il calciatore ha alzato la voce, richiedendo la cessione pubblicamente. Non una grande soluzione. La realtà delle cose è differente dal mondo virtuale, i problemi si risolvono con professionalità e confronto tra le parti. Oggi, 19 agosto 2025, Lookman è tornato a Zigonia e le conseguenze saranno certamente più severe rispetto a un anno fa.

Foto: Instagram Lookman