Longoria: “Luis Henrique? Il nostro obiettivo è venderlo prima del 30 giugno”

19/05/2025 | 16:45:34

Luis Henrique è il primo giocatore – come raccontato – sulla lista della spesa dell’Inter per il mercato estivo e il club nerazzurro vorrebbe regalarlo a Simone Inzaghi subito, per permettergli di partecipare al Mondiale per Club. Di questa situazione ha parlato oggi in conferenza il presidente del club francese, Pablo Longoria: “Trattative con l’Inter? Non solo con questo club. Ci sono discussioni in corso con diversi club. Il nostro obiettivo è vendere Luis Henrique prima del 30 giugno per motivi di bilancio e di rispetto per la nostra proprietà. Questo Mondiale per Club ha cambiato radicalmente i contratti, si vede che il mercato si anticipa molto. Sono orgoglioso che Luis Henrique abbia attirato l’attenzione di diversi top club europei, perché è qualcosa che gli avevo promesso prima del suo arrivo”.

Foto: Instagram Luis Henrique