Longoria: “L’obiettivo del Marsiglia è vincere un trofeo, voglio essere orgoglioso di questo club”

16/10/2025 | 13:10:26

Intervistato da Business of sport, il presidente del Marsiglia Longoria ha parlato delle ambizioni del club francese: “Continuare a vincere partite, qualificarsi in Champions League e nel frattempo conquistare un trofeo che ci aiuti a garantire la sostenibilità del progetto. Vorrei che fossimo considerati una squadra molto innovativa, che utilizza tecnologie che gli altri non impiegano ancora. Voglio esserne orgoglioso. Il nostro direttore sportivo, Medhi Benatia, lavora benissimo con Roberto De Zerbi. Io mantengo una supervisione strategica sull’intero processo”.

FOTO: X Marsiglia