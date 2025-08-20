Longoria: “Lite Rabiot-Rowe cosa inaudita. Sono sul mercato per proteggere la nostra istituzione”

20/08/2025 | 16:03:59

Il presidente del Marsiglia Pablo Longoria ha parlato della lite Rabiot-Rowe in una nota ufficiale divulgata dal club francese: “Quello che è successo venerdì scorso è stato un evento di estrema gravità e violenza, qualcosa di inaudito. Abbiamo dovuto prendere una decisione dopo un fatto che ha superato i limiti accettabili in un club calcistico, come in qualsiasi organizzazione. È una decisione che protegge il Marsiglia come ‘istituzione’ e che protegge la nostra stagione”.

Foto: Instagram OM