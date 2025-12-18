Longoria: “Hojbjerg non parte, chiudo la porta. Non c’è nulla”

18/12/2025

Il presidente del Marsiglia Longoria ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulle operazioni di mercato: “Durante il mercato estivo siamo andati oltre il previsto a causa di circostanze che non avevamo anticipato, in particolare giocatori che dovevano partire e che invece non sono partiti. Non c’è alcuna discussione. Hojbjerg? Abbiamo una posizione ferma in questo mercato invernale. Non c’è nulla e non c’è alcuna possibilità che Pierre possa partire. Non è sul tavolo, chiudo completamente la porta”.

