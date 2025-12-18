Longoria: “Greenwood? De Zerbi straordinario con lui. L’OM detiene il 60% del suo cartellino”

18/12/2025 | 17:31:41

Il presidente del Marsiglia Longoria ha fatto il punto anche sulla situazione Greenwood: “Attualmente deteniamo il 60% dei diritti economici di Mason Greenwood. Se ci qualificheremo per la prossima Champions League, avremo il 65%. Siamo molto contenti dei suoi progressi. Conosciamo il suo talento, ma il lavoro che Roberto De Zerbi sta facendo con lui è straordinario. Mason cerca sempre di migliorare e vogliamo continuità con lui”.

foto x marsiglia