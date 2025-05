Longoria: “De Zerbi? Il desiderio del club è di continuare con Roberto senza riserve”

19/05/2025 | 18:15:27

Intervenuto in conferenza stampa, il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha così parlato del futuro di Roberto De Zerbi: “Abbiamo iniziato un ciclo triennale con Roberto, cosa che prima non accadeva a Marsiglia. Il desiderio del club è di continuare con Roberto senza riserve e Roberto ha già manifestato la sua volontà di continuare. Stiamo partendo da una buona base e ora dobbiamo discutere su come costruire il futuro e apportare modifiche. Quando tutte le parti si muovono nella stessa direzione, è tutto più facile”.

Foto: Instagram OM