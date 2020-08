Longo: “Senza pressioni puoi fare meglio. Domani gioca Rosati, se lo merita”

Il tecnico del Torino, Moreno Longo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Senza pressioni puoi fare meglio e superare gli ostacoli psicologici, mi aspetto che i ragazzi abbiano la testa libera ma siano anche determinati a chiudere bene la stagione. Magari sarà una partita con tanti gol, ma vorrebbe dire non aver lavorato bene in fase difensiva: mi auguro che saremo equilibrati, facendo attenzione ai particolari per portare a casa un risultato positivo. Ujkani va elogiato per la sfida contro la Roma, avrebbe meritato la conferma anche a Bologna ma farò giocare Rosati: è un ragazzo che se lo merita, tutto il gruppo portieri ci ha dato tanto e ha lavorato bene. Con la loro positività e innalzando il livello degli allenamenti sono stati fondamentali per la salvezza. Belotti? Stiamo parlando, decideremo insieme se sarà il caso di schierarlo: è uno dei pochi dubbi che ho”.

FOTO: Twitter Torino