Longo: “Samp squadra che con Ranieri ha trovato un’identità. Mi aspetto uno stadio caldo”

A poche ore dal suo esordio sulla panchina del Torino – alla vigilia della sfida contro la Sampdoria – è intervenuto in conferenza stampa Moreno Longo.

Ecco una parte delle sue esternazioni.

“La Sampdoria è una squadra che con Ranieri ha trovato un’identità: dispone di calciatori di qualità, dà pochi spazi e tiene bene il campo. Dovremo essere bravi a leggere la partita: fare la gara ma anche saperci coprire bene. La Samp va rispettata, ma noi dobbiamo dare la nostra impronta al match. Mi aspetto un Toro che cerchi di fare la partita il più possibile“.

Sui tifosi.

“Sono stati giorni particolari per me e per tutta la piazza, oltre che per i giocatori: si è percepito entusiasmo, ma non dobbiamo perdere la lucidità di capire che domani scendiamo in campo e dobbiamo pensare alle cose concrete per offrire una prestazione all’altezza. Grazie ai prezzi popolari ci saranno più di 18 mila persone: mi aspetto uno stadio caldo perché so quanto ci possano dare i tifosi. Noi dovremo ricambiare l’entusiasmo“.

