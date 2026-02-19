Longo: “Non siamo ancora retrocessi, anzi. La salvezza dista 4 punti, i playout 2”

19/02/2026 | 15:58:53

Il tecnico del Bari, Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Padova (in programma sabato).

Le sue parole: “Spero che la squadra abbia sofferto e sia stata male per l’ultima sconfitta. Solo patendo e provando dolore riesci ad avare una reazione come mi aspetto, sperando di trasformare queste sensazioni in reazione. Verreth e Dickmann non sono recuperati, gli altri sono tutti a disposizione. Stiamo curando tutti gli aspetti, ho chiesto di dover mettere loro un pezzettino. Non ci basta il compitino, abbiamo bisogno di gente che si prenda le responsabilità. In questo loro devono metterci qualcosa”.

Come si reagisce a questo momento critico? “Il primo tassello è che non possiamo mollare di un centimetro, anche quando si vede tutto nero come in questo momento. Il pensiero lo conosco e molti pensano che siamo già retrocessi, noi invece dobbiamo insistere e perseverare, perché la salvezza dista 4 punti e il playout 2. Dobbiamo trovare le forze per rimanere dentro e raggiungere l’obiettivo. Io sto cercando di far diventare questa una squadra, trovando gli equilibri di campo e soprattutto di spogliatoio. In questo momento siamo un gruppo di giocatori che non hanno un’identità precisa. Questo si vede in campo quando si pensa singolarmente, e non di squadra, come nel primo gol del Sudtirol”.

Foto: sito Bari