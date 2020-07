Longo: “Non è stato facile abituare questi giocatori a lottare per la salvezza. Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo”

Il tecnico del Torino, Longo, ha palato dopo la vittoria di oggi per 3-0 contro il Genoa. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “Quando sono arrivato la situazione era davvero probante per qualsiasi tipo di allenatore. Riuscire a far lottare per la salvezza chi era partito per puntare all’Europa non è stato facile. Ricreare lo spirito positivo non è semplice. Il Toro ha un grandissimo nome ma a volte dobbiamo guardare in faccia la realtà, lottiamo per restare in Serie A. Salvezza raggiunta? No, assolutamente. Non lo dico per scaramanzia ma sappiamo che finché la matematica non sarà dalla nostra dovremo lavorare al meglio, con grande concentrazione”.

FOTO: Sito ufficiale Torino