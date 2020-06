Longo fissa l’obiettivo: “Dobbiamo ritrovare l’autostima e cominciare a fare punti già contro il Parma”

Intervenuto sui canali ufficiali del club, Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato della ripresa: “I ragazzi si sono presentati al meglio, vogliono ripartire dopo questa lunghissima e strana pausa. In questi giorni stiamo lavorando su tutti i fronti: dobbiamo assolutamente riportare i giocatori in una condizione ottimale, poi dobbiamo tornare a curare gli aspetti tecnico-tattici su cui stavamo lavorando a febbraio. Il Toro deve ritrovare quell’autostima che nell’ultimo periodo era mancata. Perché ci sono le potenzialità per fare sicuramente meglio. Bisogna dunque pensare positivo e conquistare punti con le prestazioni già contro il Parma”.

Foto: profilo Twitter ufficiale Torino FC