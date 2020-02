Longo: “Fatti passi avanti, dobbiamo sistemare qualcosa. Ora lottiamo per la salvezza. Belotti deve attaccare la porta”

Moreno Longo, allenatore del Torino, ha parlato dopo la sconfitta rimediata per 1-0 a San Siro col Milan ai microfoni di Sky Sport: “Lo spirito mi è piaciuto, posso ritenermi soddisfatto vista la nostra condizione psicologica. Abbiamo fatto un passo in avanti, la squadra non si è mai disunita ed è sempre rimasta in partita. È stato uno degli aspetti positivi, ma c’è tanto da lavorare e migliorare. La classifica? Le tabelle non mi piacciono, spesso le previsioni nel calcio vengono sovvertite da diversi fattori. Una presa di coscienza l’abbiamo fatta nel nostro spogliatoio, al momento siamo nella bagarre-salvezza. Ora per noi è questo l’obiettivo, ne siamo consapevoli”.

Più allenatore o psicologo?

“Credo siano due cose che vadano di pari passo, soprattutto nel nostro momento. Dobbiamo migliorare nella costruzione, prima la squadra era abituata a lavorare in un altro modo. Vedo passi avanti e questo mi fa ben sperare, anche grazie alla disponibilità dei ragazzi”.

Serve maggiore apporto dei centrocampisti?

“Sono convinto di questo, stiamo lavorando su questi concetti. Quando si subentra bisogna avere il dono della sintesi per riuscire a metter dentro le idee necessarie affinché questo si possa sviluppare. Prima si giocava in funzione dell’avversario, ora la gestione della palla deve diventare un nostro pallino”.

Belotti in frenata. Secondo lei chi è il partner migliore?

“Con Andrea stiamo parlando molto. È un calciatore di alto livello, tra i più importanti a livello internazionale. Lui deve lavorare più in funzione della porta, può essere più efficace qualche metro più avanti. Stiamo lavorando su questo, non tanto sul partner da affiancargli”.

