Longo: “Ecco perché non ho convocato Zaza. Ansaldi? Deciderò all’ultimo momento”

Intervistato dai microfoni ufficiali del club, Moreno Longo, tecnico del Torino, ha parlato della gara di domani contro il Cagliari: “Zaza ha avuto un problema muscolare alla coscia sinistra che verrà valutato nei prossimi giorni, abbiamo preferito non convocarlo. Ma sono sicuro che chi lo sostituirà farà bene: tutti si stanno allenando al massimo e si faranno trovare pronti. Il Cagliari è una squadra che stava attraversando un periodo negativo ma arrivava da un girone di andata straordinario, durante il quale aveva stupito tutti. Hanno giocatori di grandissima qualità, andare a giocare in Sardegna non è mai facile: noi, però, siamo consapevoli dei nostri mezzi e andremo lì a cercare di vincere. Verdi? È un giocatore di qualità, ne ha da vendere. Può aiutare nello sviluppo delle nostre azioni. E poi ci vogliono anche coraggio e personalità nella fase di riconquista del pallone. Ansaldi? Lo stiamo valutando proprio in queste ore, sta sempre meglio e di questo siamo contenti: in gare ravvicinate possono fare la differenza anche 24 ore, per questo motivo valuterò fino all’ultimo se farlo partire dall’inizio o a gara in corso”.

Foto: sito ufficiale Torino Fc