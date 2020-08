Longo: “E’ stata la mia ultima partita con il Toro”. Giampaolo sempre in pole

Moreno Longo, tecnico del Torino, ai microfoni di Sky Sport ha parlato del suo futuro: “Questa di oggi è stata la mia ultima partita. Quindi ci tengo ringraziare chi mi ha dato l’opportunità di venire qui a Torino. Ringrazio i ragazzi e lo staff, perché insieme abbiamo fatto qualcosa che dev’essere apprezzato“.

Marco Giampolo, ex Milan, è il primo sulla lista per raccogliere l’eredita di Longo al Torino. Per lui un contratto biennale.

Foto: twitter Torino