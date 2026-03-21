Lombardo: “Voglio una Sampdoria di animali feroci. Pafundi deve dimostrare di essere titolare”

21/03/2026 | 16:00:04

Il tecnico della Sampdoria Attilio Lombardo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Avellino: “Voglio vedere una squadra di animali feroci, con grande cuore e grande orgoglio. Pafundi? Sarà della partita, anche dall’inizio. Deve comunque dimostrare di volere una maglia da titolare, vale per lui come per tutti gli altri. Le scelte le faccio in base ai miei criteri”.

foto x sampdoria