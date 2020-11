Lombardo: “Vogliamo arrivare in fondo alla Nations League, Belotti è un punto fermo per noi”

Attilio Lombardo, assistente di Evani per la gara contro la Polonia, ha parlato così ai microfoni di RaiSport poco prima del fischio d’inizio:

“Non è stato semplice però credo che i ragazzi si sono comportati nella maniera giusta. Sono carichi e vogliamo fare una grande gara. Vogliamo arrivare fino in fondo a questa Nations League.

Florenzi? Lo abbiamo gestito bene e si è gestito bene anche lui. E’ stato molto bravo perchè aveva qualche piccolo problemino e l’ha superato.

L’attacco? Abbiamo cambiato poco. Belotti è l’attaccante che negli ultimi tempi in Nazionale il mister lo abbia sempre schierato. E’ uno dei punti fermi, senza dimenticare Immobile. E’ giusto mettere i giocatori che ci possono dare una garanzia migliore”.

Foto: sito ufficiale Figc