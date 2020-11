Lombardo: “Evani sarà pronto per guidare i ragazzi, Mancini non è mai stato distante”

Attilio Lombardo, assistente del ct Roberto Mancini, ha parlato ai microfoni di Rai Sport pochi minuti prima del match tra Italia ed Estonia:

“Evani sta vivendo bene il momento, noi siamo con lui, c’è un gruppo privo di tensione, sarà pronto per guidare questa squadra.

Mancini? Noi ci auguriamo che il suo ritorno non slitti di tanto e che possa star bene. Ci manca tanto, è determinante per questa nazionale. Seguirà tutto a distanza, ha seguito tutto via Skype. Non è mai stato distante realmente, i ragazzi lo sanno.”

Foto: Sito Figc