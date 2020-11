Sono ore di grande commozione per la recente scomparsa di Diego Maradona. Anche Corrado Ferlaino, dopo Bruno Conti in rappresentanza della Roma, ha voluto partecipare: ecco il video con l’arrivo ai Quartieri Spagnoli e la preghiera del presidente storico del Napoli. Ferlaino ha portato Maradona in azzurro, momenti indimenticabili nella storia del club azzurro