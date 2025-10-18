L’OM ne fa 6: poker di Greenwood e De Zerbi va da solo in testa alla Ligue1

18/10/2025 | 23:04:36

L’OM sfrutta il passo falso del PSG e vola in testa alla Ligue1, quattro reti di Greenwood,Vaz e Murillo affondano il Le Havre in un 6-2 che vale il primato per la squadra di De Zerbi. Gli ospiti erano passati in vantaggio con il gol di Kechta, ma dopo 10 minuti l’espulsione di Lloris ha cambiato il match. E l’uragano Greenwood si è abbattuto sul Le Havre, il Marsiglia si prende la vetta nel massimo campionato francese con 18 punti (6 vittorie e due sconfitte), mentre il PSG di Luis Enrique rincorre a una lunghezza di distanza. Alle loro spalle lo Strasburgo, che ieri ha fermato sul 3-3 i parigini, offrendo sul piatto la possibilità di sorpasso ai ragazzi di De Zerbi.

FOTO: X OM