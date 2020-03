L’Olympique Marsiglia rischia in Europa: non rispettati i termini del fair-play finanziario

Dopo il Manchester City, entra sotto la lente d’ingrandimento UEFA anche l’Olympique Marsiglia per un presunto mancato rispetto dei parametri del fair play finanziario. Il club francese “non ha rispettato i termini dell’accordo negoziato per la stagione 2019/2020 – si legge su ‘L’Equipe’ – e il capo dell’autorità di controllo finanziario ha deciso di inviare il fascicolo all’organo giudiziario”.

Il club francese è stato deferito, insieme ai polacchi del Lechia Gdansk, alla camera giudicante del Club Financial Control Body, al termine di un’indagine relativa ai controlli periodici previsti dal settlement agreement per la stagione in corso. L’OM non ha rispettato le condizioni dell’accordo negoziato per la stagione in corso, che lo costringeva a tagliare le spese fino al 2022/23 per raggiungere il pareggio, creando un disavanzo di massimo 30 milioni di euro. La reazione del club:

“L’Olympique Marsiglia prende atto della decisione della camera investigativa di trasmettere il dossier del club alla camera giudicante del Club Financial Control Body. Dopo l’avvio del progetto, l’OM non ha mai nascosto la necessità di investire massivamente con i fondi propri del suo azionista per rilanciare il club e coltivare nuovamente ambizioni elevate”.