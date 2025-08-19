L’Olimpique Marsiglia scarica Rabiot. Sarà addio

19/08/2025 | 16:50:06

Rottura, ormai definitiva. Secondo quanto riportato da RMC Sports, Adrien Rabiot e l’Olimpique Marsiglia si diranno addio. Il centrocampista, ex Juventus, è finito sul mercato a poche settimane dalla chiusura della sessione estiva. Alcuni comportamenti non sono piaciuti a De Zerbi, la lite con il compagno Rowe ha alimentato ulteriormente la cosa. Rabiot ha avuto da sempre un grande rapporto con Massimiliano Allegri. Vedremo chi si materializzerà in questi ultimi giorni di calciomercato per il centrocampista francese.

Foto: Instagram Marsiglia