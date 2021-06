L’Olanda batte l’Ucraina dopo un secondo tempo pirotecnico, decide Dumfries (3-2)

Olanda e Ucraina si affrontano ad Amsterdam per la 1a giornata di Euro 2020 nel gruppo C.

Occasionissima per i padroni di casa in avvio: azione insistita in area di rigore, il pallone finisce sul destro di Dumfries ma il portiere Bushchan è bravissimo in uscita a chiudere lo specchio.

Shevchenko perde Zubkos per infortunio, dentro al suo posto Marlos al 13′. Malinovskyi prova a rispondere per l’Ucraina, ma viene murato. Dopo un avvio a ritmi altissimi le due squadre tirano un po’ il fiato al quarto d’ora.

Anche a Weghorst viene negata la gioia del gol da Bushchan, poi Yarmolenko scalda i guantoni a Stekelenburg.

Nel finale di tempo assalto olandese con Wijnaldum che impegna ancora il portiere avversario, al 40′ Dumfries si divora il vantaggio con un colpo di testa messo fuori, l’attaccante era libero.

Finisce a reti bianche un bel primo tempo, tutto verrà deciso nella ripresa.

E dopo pochi minuti la gara si sblocca, al 53′ gli Orange vanno via sulla fascia destra, Dumfries mette un cross basso: Bushchan esce ma non trattiene, Wijnaldum è il più lesto e tira sotto la traversa facendo 1-0.

Al 59′ l’Olanda raddoppia: Dumfries vince il duello con Mykolenko, il pallone rimane lì e Weghorst batte il portiere ucraino. Check del VAR per possibile fuorigioco attivo sulla traiettoria del tiro, gol poi convalidato.

Ma al 75′ un gran gol di Yarmolenko accorcia le distanze per l’Ucraina, l’attaccante parte da destra e incrocia col sinistro battendo Stekelemburg.

Pochi minuti più tardi arriva addirittura il gol del pareggio: punizione di Malinovskyi, Weghorst si perde la marcatura di Yaremchuk, che colpisce di testa e supera l’estremo difensore olandese. E’ 2-2!

Ma l’Olanda la vince nel finale, grazie ad un altro errore di Bushchan, che era stato indubbiamente il migliore del primo tempo. Il portiere ucraino è incerto su un colpo di testa di Dumfries non irresistibile per il definitivo 3-2 Orange.

Foto: Twitter Euro 2020