L’Olanda batte la Danimarca, a segno Eriksen. Vincono Germania, Inghilterra e Spagna: i risultati delle amichevoli

Nella serata di oggi si sono disputate una serie di amichevoli fra Nazionali, con diverse big europee in campo. La partita più suggestiva è stata senza dubbio quella fra Olanda e Danimarca, al cui interno ha trovato il gol Christian Eriksen a meno di un anno dall’arresto cardiaco che fece temere per la vita del centrocampista, in una gara vinta 4-2 dagli Orange. Successo per l’Inghilterra, che batte per 2-1 la Svizzera, mentre la Germania passa 2-0 contro Israele.

Pari fra Irlanda e Belgio, la Spagna vince invece 2-1 contro l’Albania.

Di seguito i risultati delle gare che coinvolgono le principali Nazionali europee giocate fra il tardo pomeriggio e la serata di oggi:

Irlanda-Belgio 2-2

Inghilterra-Svizzera 2-1

Spagna-Albania 2-1

Germania-Israele 2-0

Olanda-Danimarca 4-2

Foto: Twitter Euro 2020