Lokomotiv, Semin sul futuro di Miranchuk: “Può andare alla Juve o al Barcellona”

Juri Semin, allenatore della Lokomotiv Mosca, ha parlato in merito al futuro di Aleksej Miranchuk, trequartista russo a segno sia all’andata che al ritorno contro la Juventus in Champions: “Miranchuk e la Lokomotiv sono molto uniti. È amato dai tifosi, suo fratello gioca qui e a lui piace giocare qui. Dove potrà andare? Può andare alla Juventus o al Barcellona, altrimenti resterà qui. La stessa cosa vale per suo fratello Anton, separarli non è facile”.

Foto: fclmblog