Lois Openda alla Juventus, tutto vero (dal 20 agosto)! È fatta, ora le visite

01/09/2025 | 09:42:42

Lois Openda sarà il nuovo attaccante della Juventus, confermando quanto vi abbiamo raccontato in esclusiva a partire dal 20 agosto (tweet in basso all’articolo) quando per avevamo accostato il nome dello specialista del Lipsia ai bianconeri e fino a quel momento non c’erano tracce. In quei giorni si parlava solo di Kolo Muani, ma evidentemente la Juve si stava cautelando e aveva sondato il classe 2000. Nei giorni successivi abbiamo rafforzato la pista, ieri abbiamo aggiunto e anticipato dettagli importanti sul fatto che la Juve avesse scelto e deciso di investire una cifra tra 45 e 50 milioni. Adesso Openda è atteso per le visite.

Foto: Instagram openda